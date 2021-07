«L’impuissance», «Mortel déluge», «Le chaos»: revue de presse au lendemain d’inondations exceptionnelles

Les journaux saluent la solidarité au sein du royaume et partagent le constat, annoncé, de la colère du climat.

Les éditorialistes francophones se penchent jeudi sur les inondations exceptionnelles que subit la Belgique et sur les éléments qui y sèment « la mort et le chaos », comme le titre L’Avenir. Les journaux saluent la solidarité au sein du royaume et partagent le constat, annoncé, de la colère du climat.

« Cette catastrophe ne se passe pas au Bangladesh, en Grèce ou en Californie, mais à Pepinster, Trooz, Liège, Rochefort, Dinant ? En l’état actuel des choses, les populations touchées ne peuvent que la subir, les forces de secours tenter de la contenir et d’en limiter les victimes autant que faire se peut. La solidarité doit jouer à plein », pointe Gilles Toussaint dans La Libre Belgique.