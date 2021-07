Intempéries: eau non potable et coupure dans plusieurs localités de Wallonie

L’eau de distribution est jugée non potable en raison des conditions météorologiques dans plusieurs communes de la province de Liège, de Namur, ainsi qu’à Hargimont en province du Luxembourg et Viesville sans le Hainaut, a communiqué vendredi matin la Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux (CILE).

«La potabilité de l’eau qui vous est distribuée sur les communes de Huy et de Marchin ne peut plus, dès à présent, être garantie sans prendre le soin de la faire bouillir au préalable pendant 5 minutes minimum pour les besoins alimentaires, l’hygiène dentaire et les soins médicaux», a prévenu la CILE. L’eau n’est pas non plus potable à Hannut, Lincent, Hélècine, Braives, dans certaines rues de Geer et le village de Boehle et dans le hameau de Crenwick. À Sprimont, la situation est par contre rétablie.