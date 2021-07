Le Centre de crise a fait état de nombreuses routes inondées et dangereuses et demande de ne pas se rendre sur place.

Vendredi matin, le Centre de crise belge a émis un appel important demandant à la population de ne pas se déplacer dans les provinces touchées par les intempéries.

Dans un tweet, le Centre de crise a fait état de nombreuses routes inondées et dangereuses et demande de ne pas se rendre sur place afin de ne pas gêner le travail des services de secours et d’urgence