Intel veut racheter GlobalFoundries pour 30 milliards de dollars (WSJ)

L'entreprise américaine Intel est en discussion pour racheter sa concurrente GlobalFoundries pour un montant de 30 milliards de dollars, ont indiqué des sources bien informées au quotidien économique The Wall Street Journal. Il s'agirait de la plus grosse acquisition pour Intel et renforcerait la position de l'entreprise sur le marché mondial des puces électroniques.