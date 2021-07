Cristiano Ronaldo aurait pris la décision de rester à la Juventus, selon la presse italienne

« Je reviens et je reste », titre la Gazzetta dello Sport dans sa Une de ce vendredi, au sujet de Cristiano Ronaldo. Selon le média italien, le Portugais aurait fait savoir à ses dirigeants qu’il reviendrait de vacances le 25 juillet prochain, et qu’il avait l’intention de rester dans le club piémontais, à un an de l’expiration de son contrat.

Le média transalpin ajoute que même si certains estimaient la séparation entre Ronaldo et la Juventus comme certaine, une prolongation de contrat jusqu’en 2023 ne serait pas à exclure.

Annoncé comme une destination potentielle pour accueillir le quintuple Ballon d’Or, le PSG n’aurait toutefois pas totalement renoncé, mais un éventuel transfert dépendrait de la situation de Kylian Mbappé dans la capitale française.