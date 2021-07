Bourse de Bruxelles - Timide rebond du BEL 20 à la veille du week-end

Quinze de ses éléments sont en hausse, Proximus (16,94) et Telenet (32,54) en tête avec des plus-values de 1,4 et 1,2%, Aedifica (118,70) et Elia (92,85) s'appréciant de 1,1% à l'instar de Colruyt (47,60) et Umicore (53,02). AB InBev (58,71) remonte de 0,9% alors que Ageas (45,78) et KBC (64,72) sont en baisse de 1 et 0,9%. Galapagos (48,34) et arGEN-X (255,00) cèdent 0,3% tandis que Solvay (109,60) et UCB (88,58) remontent de 0,5 et 0,8%.

Orange Belgium (19,60) gagne par ailleurs 2,8% tandis que Bpost (10,46) reperd 0,3%. Resilux (174,00) baisse de 1,7%, ce que regagne Greenyard (9,37), AudioValley (3,35) gagnant 1,5% supplémentaire tandis que D'Ieteren (130,20) et Barco (22,34) cèdent 1,4 et 1%. Kinepolis (44,60) et Ontex (9,69) regagnent 1,5 et 2,1%, Lotus Bakeries (5.050,00) remontant de même de 1,4%. Bone Therapeutics (2,57) et Acacia Pharma (2,27) valent enfin 1,8 et 1,3% de plus que jeudi, Celyad (3,60) chutant par contre de 3,5% supplémentaires.