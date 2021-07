Standard – Rennes ne se jouera pas à Sclessin, mais à l’Académie, à huis clos, en raison des intempéries

Le match de gala entre le Standard et Rennes, qui devait se jouer ce samedi (17 heures) à Sclessin, avec un public restreint, se disputera finalement à l’Académie, à huis clos.

« Comme toute la Belgique, le Standard est en deuil et sous le choc des terribles inondations qui ont frappé le pays ces derniers jours », a fait savoir le club liégeois. « De nombreux citoyens, de nombreux supporters de nos couleurs et certains membres de notre club ont été touchés de plein fouet par ce drame, directement ou indirectement. Notre club présente ses plus sincères condoléances aux victimes et témoigne de son plus vif soutien à tous les sinistrés… ».