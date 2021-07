La croissance des trois Régions va ralentir en 2023

Selon les "Perspectives économiques régionales 2021-2026", fruit d'une collaboration entre le Bureau fédéral du Plan, l'Institut Bruxellois de Statistique et d'Analyse (IBSA), l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) et Statistiek Vlaanderen, la croissance des trois Régions va être assez vive en 2021 et 2022 avant de ralentir.

D'après les premières estimations, le recul du produit intérieur brut aura été l'an dernier de 6,1% en Flandre et à Bruxelles et de 6,9% en Wallonie. Ces dernières perspectives régionales tablent sur une croissance du PIB de 4,8% à Bruxelles, 5,8% en Flandre et 5,7% en Wallonie cette année, et respectivement 3,1%, 2,8% et 3,0% en 2022, année lors de laquelle devrait être atteint le niveau de PIB d'avant crise dans les trois Régions. Par la suite, de 2023 à 2026, la croissance devrait par contre être limitée, pour ne pas dépasser le pour cent à Bruxelles, 1,5% en Flandre et 1,3% en Wallonie.