Intempéries: un brassard noir pour les coureurs d’Intermarché-Wanty-Gobert sur le Tour de France

Les coureurs d’Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux porteront un brassard noir lors de la 19e étape du Tour de France entre Mourenx et Libourne vendredi, a communiqué l’équipe belge du WorldTour.

En hommage aux victimes des inondations qui ont touché le nord de l’Europe, dont la Belgique et l’Allemagne, a expliqué Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux qui « tient à témoigner son soutien aux nombreuses personnes sinistrées par ces intempéries, en particulier en Wallonie et en province de Liège, berceau de nombreux partenaires de notre équipe et de grandes épreuves cyclistes »