«Pour résoudre le sans-abrisme, il fautaussi résoudre la question des sans-papiers»

Depuis le début de l’épidémie, Lahcene n’a plus beaucoup bougé de notre centre d’accueil. Les chauffeurs du centre le conduisent à ses examens médicaux car il ne peut désormais plus se déplacer sans son déambulateur. Il a réintroduit une demande de régularisation. Être sans papiers le bloque et l’empêche de se soigner dans des conditions décentes. « C’est un double handicap, la maladie et ma situation. Là, j’attends d’avoir mes papiers pour pouvoir avancer » confie-t-il.

Une histoire somme toute classique pour les équipes du Samusocial, souvent impuissantes à trouver des solutions de sortie de rue pour ces personnes dont les derniers droits sont l’aide médicale urgente et l’accès aux centres d’urgence pour sans-abri. Des centres qui peu à peu deviennent l’unique solution, jusqu’à transformer des personnes dont le seul tort est de ne pas avoir de papiers, en sans-abri chroniques, pris en charge dans des structures collectives publiques.

L’urgence a ainsi pris lentement le visage d’une solution à long terme pour ces personnes, condamnées à errer sans perspectives d’avenir dans des structures inadaptées à leurs situations. Les équipes d’accompagnement peinent également à trouver du sens face à l’impossibilité de trouver des solutions de sortie de rue pour des personnes qui sont souvent sédentarisées dans notre région depuis des années.

Le comble : la prise en charge sur la durée de ces personnes dans nos collectivités d’hébergement d’urgence, représente au final un coût plus élevé pour notre société que leur autonomisation par l’octroi de papiers et la mise en place d’un parcours d’insertion.

A l’heure où le gouvernement bruxellois à l’ambition de donner un nouveau souffle à la lutte contre le sans-abrisme, alors que nombreux sont ceux qui font de la fin du sans-abrisme un rêve, la grève de la faim des personnes sans papiers nous rappelle ce constat implacable : tant qu’on ne trouvera pas de solution humaine, digne et durable à la question des personnes sans papiers, l’impact des mesures prises ces dernières années pour tenter de résoudre le sans-abrisme restera réduit.