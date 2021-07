Mohamed El Marcouchi, le boxeur bruxellois au gant de velours

Sa seule faiblesse ? Il est trop gentil ! Mohamed El Marcouchi est champion de boxe, catégorie super-légers, passé par les Etats-Unis et victorieux sur le continent africain, actuel détenteur de la ceinture IBO Continental. Le Molenbeekois mènera samedi un des plus gros combats de sa carrière dans le cadre du championnat du monde WBA/IBO au stade Roi Baudouin. Avant son prochain défi : ouvrir sa propre école de boxe au cœur de la capitale.

PORTRAIT

Mohamed troque son t-shirt mouillé par vingt minutes de cardio sur le vélo elliptique contre un sec. Il coiffe son catogan d’un fin bonnet, enroule ses bandes autour de ses mains et de ses poignets et monte sur le ring de la salle de sport ixelloise. La sueur ne le quittera plus.

Ses poings fendent l’air. Rythmés par son souffle. « Hu, hu, hu ». Mohamed El Marcouchi pivote et frappe encore. Seul sur l’estrade carrée surplombée par de grandes baies vitrées qui y laissent tomber la blanche lumière du jour.