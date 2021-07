Intempéries: rupture d’une digue aux Pays-Bas, à la frontière belge

Une digue s’est rompue vendredi après-midi le long du canal Juliana, près de Meerssen, dans la province néerlandaise de Limbourg. L’eau s’engouffre dans un trou d’environ un mètre, mais celui-ci pourrait s’agrandir, selon un porte-parole de la sécurité de la région sud du Limbourg.

Une section de la digue située près de Voulwames, un hameau situé à proximité de Meerssen et de Bunde, est touchée. Les habitants du quartier sont priés de quitter leur domicile le plus rapidement possible. « Quittez la zone et cherchez un endroit sûr où vous réfugier », a déclaré le porte-parole.