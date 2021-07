Royaume-Uni: affaiblie par le Brexit, la City cherche à se réinventer

Décodage

A la veille du Brexit, les défenseurs de la City ne voulaient pas croire à la fin de la première place financière de l’Europe. Pour l’instant, si les dégâts semblent limités, ils n’en sont pas moins réels. A ce jour, quelque 7.500 emplois ont bien quitté la City. « Depuis le Brexit, le taux de création de postes est aussi plus rapide à Paris qu’à Londres », souligne Sarah Hall, chercheuse au sein de « UK in a Changing Europe ». « On ne peut pas affirmer que c’est à cause de la sortie de l’Union, mais c’est un critère à prendre en considération. »