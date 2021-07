Intempéries: rupture d’une digue en Flandre

La ville de Herk-de-Stad, dans le Limbourg, est actuellement confrontée à une brèche dans la digue du Démer, affluent en rive droite de la Dyle. Vendredi, l’eau y a fait une large brèche d’une dizaine de mètres, à la frontière naturelle avec Lummen.

Le service technique et les pompiers font actuellement tout leur possible pour réparer la brèche. De gros blocs ont été placés dans l’eau, ainsi que de grands sacs de débris, pour former un barrage contre l’eau afin de protéger le village de Schulen des inondations.

À l’angle de la Slapersstraat et de la Neerstraat, des sacs de sable sont prêts pour les habitants du quartier, car ces rues sont menacées d’inondation.