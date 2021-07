Intempéries: la gare de Liège-Guillemins rouverte aux voyageurs

La gare de Liège-Guillemins, fermée jeudi après-midi, tout comme les autres gares liégeoises, à la suite des fortes intempéries, est rouverte aux voyageurs et les trains circulent à nouveau jusque Welkenraedt, signale vendredi après-midi la SNCB.

En raison du mauvais temps, et pour la sécurité des voyageurs et du personnel de la SNCB et d’Infrabel, toutes les circulations sont interrompues en dessous de Charleroi, Ottignies, Namur, Liège et entre ces gares, avait indiqué jeudi la SNCB. Celle-ci demandait donc aux voyageurs de ne pas se rendre en gare et de ne pas prendre le train dans les provinces de Namur, Luxembourg et Liège. Un message qu’elle répète ce vendredi après-midi.

Aucun transport alternatif n’est en effet possible jusqu’à nouvel ordre, insiste l’entreprise ferroviaire.