Comment le rap à la marseillaise est devenu une école incontournable

Il y a bien sûr les grands anciens, comme Akhenaton et Shurik’n, qui font danser le Mia depuis 30 ans et ont essaimé dans tous les quartiers de la ville. Il y a aussi la Fonky Family, qui enjamba le millénaire comme on saute dans le Vieux-Port. Il y a encore les touche-à-tout, façon Soprano, qui ont entretenu la flamme pendant des années quand les regards étaient tournés vers la scène parisienne. Il y a enfin les stars du moment, à commencer par Jul, qui explose tous les records du genre. L’histoire du rap à Marseille, du rap de Marseille, ne cesse de se réinventer.