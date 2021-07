«Le premier secteur à fermer et le dernier à rouvrir»

Une question de tradition bien sûr, comme un coup d’œil express sur son arbre généalogique le confirme. « Mes arrière-grands-parents étaient forains, plus loin peut-être aussi mais je ne sais pas. Et c’est pareil chez ma femme, se marre-t-il. On ne faisait aucune foire ensemble car, chez elle, ils étaient du côté du Limbourg alors que je faisais la tournée Bruxelles, Liège et Anvers mais tous les jeunes se connaissent et font souvent la fête ensemble ». Et se marient donc aussi parfois, si affinités.