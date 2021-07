«Le travail est dur mais on est tout le temps ensemble»

Papa Patrick parti vanter les mérites de la frite belge sur la Côte d’Azur, c’est Junior qui prend la relève chez les De Corte et tient désormais la baraque au côté de sa femme, Estelle. S’il n’affiche pas encore la gouaille de son célèbre paternel, le fiston a déjà su faire prendre la sauce, tout aussi passionné par son métier. « Mon père était président de la foire de Bruxelles et même de tous les forains, sourit-il. Reprendre son rôle est donc un peu stressant et il faut que je m’habitue à tout cela ».

Dans un univers dans lequel, comme tant d’autres sur le champ de la Foire du Midi, il est tombé tout petit. C’est dans sa caravane, installée juste derrière son stand, qu’il nous reçoit en compagnie de son épouse et de ses deux jeunes enfants. Une histoire de famille, on le disait. « Mes parents, grands-parents et arrière-grands-parents sont ou étaient forains, je suis donc la quatrième génération et mes enfants seront la cinquième. J’ai connu cela toute ma vie ».