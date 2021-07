«C’est une grande famille, on est tous copains»

Patrons du Polyp et d’un stand de tir, Jonathan a épousé Alexandra. Et son métier.

Roulez jeunesse, on rit on s’amuse. Avec une petite devinette. Dans quel univers Jonathan Pailhe, patron de l’attraction « Polyp » et d’un stand de tir, a-t-il grandi ? Le monde des forains, dites-vous ? Perdu. « Moi je ne suis pas né sur la foire. Mes parents avaient une agence de publicité et beaucoup de forains faisaient appel à eux pour faire des tickets et des points. Un jour, je suis allé livrer des tickets sur la foire de Liège et c’est comme ça que j’ai rencontré ma femme. On s’est vu et ça a matché, cela fait maintenant 15 ans et nous avons deux enfants ».

Jonathan a donc épousé Alexandra Dotremont mais aussi son univers. « De son côté, ils sont forains de génération en génération. On a d’abord acheté un stand de tir puis un deuxième, on a aussi une loterie pendant quelques années et là j’entame ma quatrième saison avec le Polyp ».