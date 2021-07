Inondations en Wallonie: une vingtaine de morts, un jour de deuil national décrété et une aide d’urgence dégagée (direct)

Le chef du gouvernement a salué le « vrai élan de compassion qui traverse aujourd’hui notre pays », face à des inondations dont « il se pourrait qu’elles soient les plus catastrophiques que notre pays ait jamais connues. »

Les violentes intempéries et inondations qui frappent la Belgique depuis plusieurs jours ont fait au moins une vingtaine de morts dans le sud du pays, d’après un bilan provisoire. La province de Liège paie le plus lourd tribut. Vingt personnes sont mortes en province de Liège », a indiqué le gouverneur Hervé Jamar au JT de la RTBF à 13h00. Un recensement au niveau des autorités locales wallonnes indiquait un bilan provisoire de 23 morts (15 à Verviers/Pepinster, 2 à Chaudfontaine, 1 à Aywaille, 1 à Eupen, 3 à Trooz et 1 à Philippeville).

Lors d’une conférence de presse, la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden, qui a déclenché la phase fédérale d’urgence, a fait – pour sa part – état d’un bilan provisoire de 20 morts et 20 disparus. L’évaluation du nombre de victimes reste difficile, tant l’étendue des zones d’interventions est vaste.