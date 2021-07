Dans la Botte du Hainaut, un des plus beaux villages de Wallonie a été victime des inondations. Après trois jours, la rivière n’a toujours pas regagné son lit.

Lompret village du Hainaut en Wallonie, avant et après les inondations. - D.R. et Roger Milutin.

Reportage

Pas de doute : les inondations ont sévèrement touché la Botte du Hainaut et l’Entre-Sambre-et-Meuse. Des bourgades (Jamioulx, Aiseau-Presle ou Philippeville) ont vu les eaux les envahir. Cette région très verte est riche en petites rivières : Eau d’Heure, Viroin, Biesme, Eau Noire, Eau Blanche, Hermeton… Mais les dégâts sont sans commune mesure avec la dévastation constatée notamment dans le bassin de la Vesdre et de la Hoëgne, entre Verviers et Liège.