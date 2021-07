Rallye d’Estonie: Thierry Neuville troisième et satisfait de sa 1ère journée

Le pilote belge occupe la troisième place à six secondes de Sébastien Ogier, son plus proche poursuivant.

Thierry Neuville s’élancera depuis la 3e place du classement général, ce samedi, lors de la 2e étape du rallye d’Estonie. Dans le 9e et ultime chrono d’aujourd’hui, notre compatriote a accru son avance sur Sébastien Ogier.

« J’espérais creuser l’écart et le plan a parfaitement fonctionné », résumait le Belge à l’arrivée. « Bien sûr, je possédais un léger avantage de par ma position sur la route par rapport à lui et mon avance est de six secondes seulement. Je m’attends à vivre un week-end particulièrement chahuté mais l’important, c’est que je me sente en parfaite symbiose avec la voiture. A l’exception d’une crevaison dans la matinée, tout s’est parfaitement déroulé de notre côté. »