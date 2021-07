Des pans entiers du réseau de gaz emportés et un peu plus de 34.000 ménages encore privés d’électricité

Avec la décrue progressive, le gestionnaire des réseaux de distribution d’énergie (GRD) liégeois Resa a constaté des « dégâts immenses » sur les réseaux de gaz et d’électricité. Des pans du réseau gazier « ont été arrachés avec le bitume », indique le GRD. « C’est une véritable catastrophe ». Suite à l’arrachage par les flots de la canalisation de gaz à Chênée, et la mise hors-service de la station d’Angleur, près de 2.000 habitants sont toujours privés de gaz dans les communes de Chaudfontaine, Trooz, Fraipont, Nessonvaux, Tilff et Embourg.