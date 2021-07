Mohoric confirme la suprématie slovène: ce qu'il faut retenir de la 19e étape du Tour de France (vidéo)

Une étape de plaine au lendemain de la montagne ne rime pas avec récupération. Si le profil paraissait favorable aux sprinters, les coureurs offensifs savaient également qu'il s'agissait de la dernière opportunité de ce Tour avant le chrono de samedi et l'arrivée sur les Champs-Elysées. Cavendish allai-il saisir sa chance dans les Landes ou attendre dimanche ?

Dès le départ, six hommes (Bernard, Bonnamour, Clarke, Mohoric, Rutsch et Zimmerman) prenaient la fuite mais cette échappée ne convenait pas à tout le monde, 15 formations n'ayant encore rien gagné sur ce Tour. Au sprint intermédiaire, un groupe de contre de 20 unités tentait de sortir, sans obtenir l'assentiment du peloton, 14 d'entre eux finissant tout de même par s'extraire. Parmi eux notamment Ballerini, Laporte, Politt et 3 Belges : Stuyven, Theuns et Van Moer.