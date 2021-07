Sur la Croisette, les blondeurs de Tilda Swinton et Léa Seydoux

Tilda Swinton au cœur du chef-d’œuvre de Apichatpong Weerasethakul

C’est une actrice insaisissable, une excentricité stylée, un spécimen rare au look avant-gardiste et atypique, quasi une œuvre d’art vivante, Tilda Swinton. Il faut dire qu’elle sait choisir ses conversations et soigne ses apparences. Sa filmographie atteste qu’elle est sans frontières et sans peur. A 60 ans tout rond, australienne par sa mère, anglo-écossaise par son père, longue plante androgyne, elle se meut dans des univers radicalement différents et continue de briser les codes. Sa notoriété a grandi après son rôle de méchante dans Le monde de Narnia en 2005, ce qui ne l’empêche pas d’être une figure récurrente du cinéma indépendant depuis ses débuts avec Derek Jarman.

Dans une hypnotique langueur