En 2020, le choc a été plus rude pour l’économie wallonne

Le Bureau du Plan et les instituts régionaux ont dévoilé leurs projections : après le rebond en 2021 et 2022, la croissance se normaliserait à un niveau plus faible qu’avant la pandémie en Wallonie et en Flandre.

On peut tirer trois enseignements majeurs des Perspectives économiques régionales 2021-2026, dévoilées à la veille du week-end : un, le choc, en 2020, a été sensiblement plus rude pour l’économie wallonne ; deux, le rebond est en cours dans les trois régions et se prolongera en 2022 ; et trois, la croissance tendancielle sera, au cours des années suivantes, moins vive qu’avant la pandémie en Flandre et en Wallonie.

Issues d’une collaboration entre le Bureau fédéral du Plan, l’Institut Bruxellois de Statistique et d’Analyse (IBSA), l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) et Statistiek Vlaanderen, les Perspectives économiques régionales s’inscrivent dans le cadre des Perspectives quinquennales nationales réalisées par le Plan et qui ont été dévoilées à la fin du mois de juin.