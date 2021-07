Après les inondations, l’heure du deuil et de la reconstruction

Une vingtaine de morts, des dizaines de disparus et 120 communes touchées. Tel est le bilan provisoire, toujours difficile à établir par les autorités tant les zones d’intervention sont vastes et la priorité logiquement donnée aux aides à la population. La province de Liège, où un record de précipitations en 48 heures a été relevé, est la plus touchée avec une vingtaine de décès, selon le gouverneur Hervé Jamar. Une personne a également perdu la vie à Philippeville dans la province de Namur. Le bilan pourrait encore s’alourdir ce week-end, des personnes isolées dans leur habitation n’ayant pu encore être contactées. Près de 200 secouristes et de l’aide matérielle sont venus de France, des Pays-Bas, du Luxembourg, d’Italie et d’Autriche pour prêter main-forte aux secouristes belges, tandis que des drones et des hélicoptères sont encore mobilisés dans les zones plus touchées.