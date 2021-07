Inondations: les dix choses à savoir sur les interventions à venir des assurances

L’étape « assurance » n’est jamais une partie de plaisir, mais pour tous ceux qui ont subi des dommages liés aux inondations, elle sera malheureusement inévitable. Un peu de baume au cœur tout de même : une bonne partie des pertes subies seront indemnisées par votre compagnie. Et cela grâce à votre couverture incendie (ou habitation) qui, contrairement à ce que son nom laisse penser, peut être activée en cas de dégâts des eaux et d’inondations. 95 % des propriétaires belges en posséderaient une. Celle-ci intervient pour le bâtiment et pour son contenu. Pour le jardin ou la voiture par contre, c’est une autre histoire.

Passage en revue des différentes situations et questions que vous vous posez sûrement.

