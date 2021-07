Nafi Thiam et Felix Denayer porte-drapeaux à la cérémonie d’ouverture des Jeux de Tokyo

Ce sera une grande première, le vendredi 23 juillet, lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo. Dans son souci de parité, le Comité international olympique (CIO) a décidé d’autoriser, sans l’imposer, les délégations à désigner deux porte-drapeaux pour le défilé des nations, obligatoirement un homme et une femme. Le Comité olympique et interfédéral belge (COIB) a décidé de saisir la balle au bond et a choisi Nafi Thiam, la championne olympique en titre de l’heptathlon (qui sera la troisième athlète féminine consécutive à exécuter cette tâche), et Felix Denaeyer, le capitaine de l’équipe nationale de hockey, médaillée d’argent il y a cinq ans à Rio, pour marcher à la tête du Team Belgium dans moins d’une semaine.