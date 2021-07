«Je ne me voyais pas faire autre chose»

Capitaine des petits bateaux, Philippe vogue de ville en ville pour faire sourire petits et grands.

See-Sturm Bahn, peut-on lire sur la couronne du manège coloré installée à côté de la Porte de Hal. « Dites plutôt, “les petits bateaux”, ça, tout le monde connaît », sourit Philippe Lainez, l’exploitant de l’attraction, les mains pleines de cambouis alors qu’il assure les derniers réglages de sa flotte. « Je suis né dans une famille de forains depuis plusieurs générations. Quand j’étais petit, on avait un Luna Park et lorsque j’ai eu 14 ou 15 ans, mon père m’a demandé ce que je voulais ou pouvais faire et, du coup, nous nous sommes plutôt orientés vers les grands manèges tels que celui-ci ».