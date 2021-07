Foire du midi: un pour tous et tous forains

C’est reparti pour un tour de manèges, ce samedi, après de nombreux mois de galère pour tous les forains et les foraines condamnés à l’inaction pour cause de pandémie. Jusqu’au 22 août, les attractions font donc leur retour entre la Porte de Hal et les Arts et métiers, nouvelle porte d’entrée pour cette 140e édition qui propose pas moins de 129 attractions sur un parcours de près de 2 kilomètres.

Cette année, impératifs sanitaires obligent, le champ a été divisé en 4 zones disposant chacune d’une entrée et d’une sortie, de quoi permettre de gérer les flux de visiteurs sans passer par le comptage et autre limitation du nombre de badauds. Le masque sera, lui, de rigueur.