Intempéries: les souverains, les pieds dans l’eau pour soutenir les sinistrés à Pepinster

Le couple royal s’est rendu vendredi après-midi à Pepinster, l’une des communes les plus touchées par les inondations de ces derniers jours.

Arrivés vers 15h30, les souverains se sont rendus dans la rue Neuve, l’une des plus affectées, où le roi Philippe et la reine Mathilde ont pu se rendre compte de la puissance de flots qui ont traversé la commune faisant, au passage, s’écrouler une vingtaine de maisons. Le Roi et la Reine ont eu l’occasion de rencontrer des habitants et des commerçants de la rue. Ils n’ont d’ailleurs pas hésité à rentrer dans certaines maisons ou établissements.

Le couple royal a répondu à toutes les sollicitations prêtant une oreille attentive à chacun tout en les encourageants pour les longues heures de travail et les démarches futures des assurances.

Après plus de deux heures à Pepinster, les souverains ont repris la route.