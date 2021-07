British Open de Golf: coup de mou pour Detry

L’influx laissé le week-end dernier à l’Open d’Ecosse aura sans doute été trop lourd à récupérer. Cinq jours après avoir frôlé l’exploit dans cette manche de l’European Tour où le Bruxellois a dominé les débats pendant près de 3 jours avant de concéder la victoire au 1er tour de playoff, Thomas Detry n’a pas franchi le cut au British Open, quatrième et dernière levée du Grand Chelem cette année.

Déjà retardé jeudi, à l’issue du premier tour (+2), Detry avait pourtant bien négocié les neuf premiers trous du parcours du Royal St George, vendredi, puisqu’il en était même sorti avec un birdie, et donc un coup sous le par à ce stade de la journée. Las, le « back nine » lui a été moins favorable, puisqu’il y a successivement concédé un bogey, un double et deux double bogeys pour achever cette deuxième journée sur une carte de 74 (pour un par 70) et donc achever son parcours prématurément à +6.