C’était il y a tout juste 50 ans. En 1971 naissait la fédération des Festivals de Wallonie de l’union des Festivals de Stavelot, Liège, Saint-Hubert, Namur et du Hainaut. Depuis, le Festival Musiq3 a rejoint la fédération en 2011 et développé, depuis 2019, un nouveau concept de festival en Brabant wallon. Autant de temps forts de l’été (et l’automne) musical belge et un anniversaire important qu’il fallait célébrer.