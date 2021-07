Les Festivals classiques se réinventent avec succès

Cet été, les festivals de musique classique ont tenu bon en décidant d’organiser leurs événements malgré les contraintes et les incertitudes sanitaires. Et le public, présent en nombre, leur donne raison.

Fin juin, plus de 4.000 festivaliers se pressaient au Festival Musiq3. Ici Vassilena Serafimova à Flagey. - Lara Herbinia.

Il y a quelques mois encore, c’était la grande interrogation : serait-il possible d’organiser des festivals et des concerts cet été ? Si du côté des musiques actuelles beaucoup de grands événements ont décidé de faire profil bas, tenus à la gorge par des contraintes trop nombreuses, du côté des festivals de musique classique, la réflexion a été tout autre. Les derniers mois ont été complexes et les décisions du gouvernement ont tardé à tomber mais une volonté semblait émerger chez la plupart des organisateurs : ne pas annuler un nouvel été.