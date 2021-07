En provenance d'Umicore, An Steegen devient co-CEO de Barco

An Steegen, jusqu'ici directrice technologique et membre du conseil d'administration d'Umicore, va se retirer pour devenir co-CEO de Barco, ont annoncé vendredi, dans un communiqué commun, l'entreprise spécialisée dans le recyclage des métaux et celle experte dans l'image.