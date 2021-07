Les méthodes de Still à Charleroi ont séduit Guillaume Gillet

Guillaume Gillet vit une préparation de saison très intense sous les ordres d’Edward Still. Et c’est vrai que vu de l’extérieur également, les séances distillées sur les terrains situés à quelques encablures de l’hôtel des Zèbres durant ce stage ne laissent guère de temps aux joueurs pour souffler. « La préparation est très costaude. Si on regarde nos entraînements, ils durent deux heures, mais il n’y a pas de temps mort du tout pendant ces deux heures. Même quand on va boire, on a 45 secondes pour le faire et puis c’est reparti. Le coach veut que tout s’enchaîne pour qu’on garde du rythme et de l’intensité. Tout est prêt avant qu’on arrive pour tous les exercices de la séance », pointe Guillaume Gillet, qui apprend aussi à devoir gérer des séances d’entraînement de cette façon-là lors de ses cours d’entraîneur.