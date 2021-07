Intempéries - Les assureurs ont activé leur procédure de crise (Assuralia)

"Cela signifie que les compagnies d'assurances renforcent leurs services de réclamations pour les assurances incendies avec du personnel supplémentaire", explique l'union professionnelle. "De plus, un grand nombre d'employés reviennent de congé afin que les clients touchés puissent recevoir une assistance le plus rapidement possible et pour répertorier, calculer et compenser les dommages subis."

Assuralia indique que, compte tenu des circonstances exceptionnelles, elle juge utile et nécessaire de se coordonner avec les autorités régionales. "Outre une intervention rapide, une bonne communication est également essentielle."