Grève de la faim des sans-papiers: les propositions d’Ecolo pour sortir de la crise

Ce jeudi, dans nos colonnes, les dirigeants d’Ecolo et du PS exhortaient le secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, Sammy Mahdi, à trouver des solutions humaines à la crise des migrants, tout en respectant l’accord de gouvernement, qui ne permet pas de régularisations collectives. Dans l’interview qu’il nous accorde, le co-président d’Ecolo, Jean-Marc Nollet précise sa pensée et détaille ses propositions de solution. « Nous nous sommes battus, au niveau de la formation du gouvernement à Egmont pour obtenir des critères de régularisation, nous ne les avons pas obtenus et je ne l’ai pas caché à l’Assemblée générale d’Ecolo. Mais on a obtenu d’autres choses : les enfants n’iront pas dans des centres fermés, ce n’est pas rien, par rapport au gouvernement précédent. Mais jamais à Egmont nous n’avons dit : nous laisserons crever les gens. Jamais ! »