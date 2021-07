Brandon Mechele, capitaine brugeois en Supercoupe: «Il nous faudrait un peu de nouveauté»

Calme et modeste sans pour autant être dénué de talent et d’ambition, Brandon Mechele n’aime pas trop se mettre à nu ni faire la Une des journaux pour de mauvaises raisons. Son kiff à lui, c’est dans les vestiaires et sur les pelouses que le natif de Bredene le cherche et le trouve. A quelques heures de la Supercoupe face à Genk et à une grosse semaine de la reprise du championnat, le Diable rouge a pris le temps de se poser pour se livrer et pour définir ses priorités et celles du Club.

Brandon, le top départ de la saison va être donné ce samedi avec la Supercoupe. Comment voyez-vous ce match ?