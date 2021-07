Plusieurs corps retrouvés, jour de deuil national décrété, les cours d’eau «stabilisés»…: le dernier bilan des inondations en Wallonie

Au lendemain de pluies diluviennes et d’inondations importantes, la Belgique panse ses plaies. La météo s’est calmée, le sec est de retour et du côté des cours d’eau wallon, les indicateurs se stabilisent ou s’améliorent. Même si les seuils d’alerte de crue restent atteints dans de nombreux endroits.

Les risques de crue et de débordements concernent toujours principalement les rivières de la Senne, la Dyle, la Gette, l’Eau d’Heure, l’Eau blanche et l’Eau noire, la Basse et la Haute Lesse, la Lhomme, l’Ourthe, l’Amblève, la Vesdre et la Meuse.

La situation étant plus rassurante sur ce point-là, l’heure du bilan a déjà commencé dans les communes et régions où l’eau s’est déjà retirée. Avec, à de nombreux endroits, les mêmes scènes de désolation. Ce vendredi, au fil des recherches, le bilan humain de cette catastrophe n’a cessé de s’alourdir.