La Supercoupe avant de viser un 3e titre de rang pour le FC Bruges

La seule et unique fois où le Club était parvenu à aligner deux titres de champion de Belgique consécutifs, il avait réussi la passe de trois dans la foulée, à une époque lointaine où il dominait le football belge sans partage entre 1976 et 1978. Redevenu la place forte du football belge depuis un bon lustre, Bruges fait aujourd’hui figure de mastodonte jalousé. Même si Genk lui a donné des sueurs froides au cours de derniers Playoffs moins maîtrisés, l’équipe actuelle a su s’imposer d’un demi-boyau lors du sprint final et rêve de marcher sur les traces de ses glorieux prédécesseurs des seventies. Dans son ombre, les autres clubs belges tentent en tout cas de s’organiser pour lui rendre la vie un peu plus difficile…

