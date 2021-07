Theuns et Stuyven déçus après la 19e étape du Tour de France: «C’était la dernière chance»

Les deux Belges de l’équipe Trek-Segafredo, Edward Theuns et Jasper Stuyven, n’ont su faire mieux qu’une 6e et une 10e place respective dans la 19e étape du Tour de France entre Mourenx et Libourne, vendredi. L’avantage numérique dans l’échappée ne leur a pas permis d’aller conquérir la victoire, finalement remportée par le Slovène Matej Mohoric. « On a essayé, mais on était trop court », a reconnu Theuns après une étape longue de 207 kilomètres.

Jasper Stuyven a admis la même impuissance : « Je n’étais pas assez fort. Dommage, il n’y a rien à faire. Jusqu’à l’accélération de Mohoric, je sentais que je faisais une super journée. Je suis content d’avoir fait partie de l’échappée, mais je repars les mains vides. Je n’avais plus les jambes dans le final pour refermer l’écart. »