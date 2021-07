Mohoric, vainqueur et avocat de Bahrain

Pour ceux qui avaient fait une indigestion de Slovénie après la démonstration de Tadej Pogacar dans les Pyrénées, la journée landaise n’a pas été variée. Une salade bien fade avec un héros au bout, le même qu’au Creusot, ce rouleur furieux qu’est Matej Mohoric, dont les développements stratosphériques semblent écraser la route. « Quand je suis fatigué, quand j’ai tout donné, j’ai tendance à mettre gros pour m’épargner une fatigue supplémentaire et cela a bien fonctionné », s’est amusé à dire le coureur de l’équipe Bahrain qui, non content de revenir dans la première échappée après une dépense d’énergie exceptionnelle durant la première heure de course, s’est ensuite détaché dans un talus pour supprimer de sa route les sprinters qui le menaçaient, dont notre compatriote Eward Theuns.