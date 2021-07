La priorité des clubs va d’abord aux abonnés

ANDERLECHT

Anderlecht accueille l’Union le 25 juillet. 6.500 supporters anderlechtois par bulle de 8 maximum seront admis au Lotto Park (sur plus de 15.000 abonnés, soit 10 % de plus que l’an passé). Le remplissage de la tribune se fait sur le principe « first in, first serve » avec accompagnement des stewards. Les 8 entrées du stade seront ouvertes afin de pouvoir réguler les flux au maximum. Concernant la sortie, le personnel de sécurité fera en sorte que les supporters quittent le stade bloc par bloc et tribune par tribune. À l’exception des places assises, le port du masque est obligatoire pour tout déplacement.

SC CHARLEROI