Après 9 mois, la D1A retrouve enfin ses fans

Ouverture traditionnelle de la nouvelle saison (sauf l’été dernier à cause du Covid), la Supercoupe prend une dimension particulière cette année puisque le Breydelstadion va ouvrir ses portes à une dizaine de milliers de supporters « Blauw en Zwart » pour le choc Club Brugeois-RC Genk. Une assistance inédite en Belgique depuis le début de la pandémie et son cortège de matches à huis clos, hormis une parenthèse de deux mois à l’automne dernier.

Même si tout n’a pas toujours été parfait et exemplaire, les images des supporters laissant libre cours (ou presque) à leur passion dans les onze stades de l’Euro 2020 ont rendu impatients tous les amateurs du ballon rond en Belgique. Depuis le 7 mars 2020, les stades de Pro League avaient juste vibré des cris du public durant la courte fenêtre de septembre et octobre 2020, vite refermée par le rebond de la pandémie. Au printemps, les espoirs de public durant les Playoffs ont vite été balayés (hormis quelques actions sociales et un test lors de Bruges-Genk en clôture des Playoffs 1), reportant l’échéance à la nouvelle saison.