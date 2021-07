Les réseaux sociaux «tuent», selon Joe Biden

Le président américain Joe Biden a accusé vendredi les grands opérateurs de réseaux sociaux de « tuer des gens » en laissant circuler les fausses informations sur les vaccins, au moment où les Etats-Unis tâchent de relancer une campagne de vaccination qui patine.

« Ils tuent des gens. La seule pandémie que nous avons touche des personnes qui ne sont pas vaccinées. Ils tuent des gens », a-t-il répondu à une question sur ce qu’était son message à destination de groupes tels que Facebook, alors qu’il s’apprêtait à quitter la Maison Blanche en hélicoptère.

« Le message qui nous parvient est clair : on commence à assister à une pandémie des non vaccinés », a lancé vendredi Rochelle Walensky, la directrice des Centres de prévention et de contrôle des maladies (CDC), la principale agence fédérale de santé publique, lors d’une conférence de presse.