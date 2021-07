JO 2020: un premier cas de Covid-19 au village olympique, à une semaine de l’ouverture

À une semaine du début des Jeux olympiques de Tokyo, les organisateurs ont annoncé samedi un premier cas de Covid-19, recensé au sein du village olympique, mais se sont voulus rassurants quant à l’efficacité des mesures drastiques employées pour juguler toute transmission du virus.

« Il y a une personne au sein du village. C’est le tout premier cas enregistré au sein du village, et qui a été détecté à l’arrivée », a indiqué en conférence de presse Takaya Masa, porte-parole du Comité d’organisation (TOCOG). Les organisateurs, pour des raisons de confidentialité, n’ont pas voulu donner plus de détails, rapporte l’agence Associated Press. La personne est seulement décrite comme faisant partie du « personnel concerné par les Jeux » et ne réside pas au Japon. Elle a été placée en quarantaine pour 14 jours.