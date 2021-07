Des grévistes des trois sites cessent de boire

L’Union des sans-papiers pour la régularisation a annoncé vendredi soir que plusieurs occupants entamaient une grève de la soif. Le texte invoque « l’absence de volonté politique de trouver une solution raisonnable et négociée sur la base du cadre légal avancée par l’USPR » et le « calcul qui serait fait de compter sur les congés parlementaires pour faire disparaître le problème n’est pas raisonnable », indique dans le communiqué. « Les occupant·e·s demandent simplement un accès légal au marché du travail, ce qui est parfaitement dans les compétences du gouvernement. En l’absence de garantie suffisante, l’introduction de dossiers via ladite zone neutre ressemble fort à une volonté de casser le mouvement. Il faudra négocier et répondre aux demandes de l’USPR et apporter une réponse le plus rapidement possible. » Des porte-parole contactés évoquent une réaction à l’ouverture de la zone neutre et à l’enlisement des discussions.