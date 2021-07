Voyages: les contrôles aux frontières renforcés dès ce week-end

Selon les autorités, «de plus en plus de pays repassent au rouge» et le risque de voir progresser les variants est bien présent.

La police fédérale renforce les contrôles aux frontières dans les aéroports, les gares et sur les autoroutes, annonce-t-elle samedi. «De plus en plus de pays repassent au rouge» et le risque de voir progresser les variants est bien présent, argumente-t-elle dans un communiqué.

«Ainsi, en plus des actions de contrôle déjà prévues par la police fédérale de la route sur les autoroutes, des unités de disposition supplémentaires seront mises en place aux heures plus fréquentées et lors des week-ends de chassé-croisé», détaille la police fédérale. Elle promet également un contrôle «à 100%» de tous les trains internationaux à grande vitesse.